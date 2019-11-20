РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 ноя. В микрорайоне Самолет городского округа Люберцы в 2021 году планируют построить поликлинику с дневным стационаром, медучреждение будет рассчитано на детей и взрослых, сообщил директор заказчика группы компаний «Самолет» Валерий Исаков.

В среду глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий провел внеплановую встречу с жителями микрорайона Самолет в школе №28.

«В 2021 году введут в эксплуатацию поликлинику на 540 посещений в смену в микрорайоне Самолет Люберец. Она будет с дневным стационаром», - сказал Исаков в ходе встречи.

Он добавил, что также в микрорайоне появится станция скорой помощи на четыре машины.

«Стационар на 600 мест будет построен на территории Люберецкой областной больницы, там места достаточно. В микрорайоне Самолет строительство больницы не предусмотрено», - отметил Ружицкий.