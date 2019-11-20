РИАМО - 20 ноя. В Подмосковье будет продолжаться установка искусственных гнездовий, также специалисты увеличат популяцию редкого цветка, соответствующее решение приняли на заседании Научно-технического совета Минэкологии, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Научно-технический совет Минэкологии обсудил предложения специалистов по биотехническим мероприятиям о сохранении биоразнообразия Московской области. Это мероприятия предусматривает увеличение популяций редких видов животных, занесенных в Красную книгу России и Московской области.

«Специалисты констатировали, что биотехнические мероприятия Минэкологии эффективны и способствуют сохранению биоразнообразия. По результатам работ, проведенных на территории Московской области в предыдущие годы, хорошо себя зарекомендовали мероприятия по установке платформ для скопы, гнездовий для бородатой и длиннохвостой неясыти», - говорится в сообщении.

Оказалось, что в течение двух-трех лет после установки заселяемость подобных гнездовий птицами составляет свыше 60%. В этом году в городских округах Шаховская и Лотошино, а также в Можайском и Волоколамском округах на деревьях смонтировали 36 новых гнездовий, так что всего их теперь 191.

Подобные гнезда есть в Сергиево-Посадском, Талдомском, Орехово-Зуевском округах, в Павловском Посаде и Шатуре.

Минэкологии приняло решение продолжать установку гнездовых платформ для белого аиста. Белые аисты чаще всего гнездятся в населенных пунктах на водонапорных башнях, столбах ЛЭП, ведут не скрытный от человека образ жизни, кормятся на окрестных полях.

Также будут разработаны мероприятия по увеличению популяции венериного башмачка настоящего, занесенного в Красную книгу Российской Федерации, в особо охраняемых природных территориях на севере Подмосковья. Это редкое растение семейства орхидных высоко ценится из-за своих декоративных качеств.