РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 ноя. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» около восьми суток разыскивают родственников мужчины, который потерял память и находится в медицинском учреждении, сообщается в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти родных неизвестного мужчины, который с 13 ноября 2019 года находится в медицинском учреждении Балашихи», – говорится в сообщении.

Мужчине на вид 30-35 лет, рост 190 сантиметров, нормальное телосложение, волосы темные, глаза серо-зеленые.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о данном человеке, сообщить по телефону: 8 (800) 700-54-52 или по номеру «112».