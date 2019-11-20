РИАМО – 20 ноя. В Госдуме уверены, что применение электрошокеров на транспорте позволит обеспечить безопасность пассажиров, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее в Государственной думе РФ приняли закон, который разрешает использование электрошокеров сотрудникам подразделений транспортной безопасности.

«На мой взгляд, данный закон, безусловно, актуален и в первую очередь направлен на обеспечение безопасности пассажиров и транспортных средств. Транспортная инфраструктура всегда была зоной повышенного риска и часто является объектом повышенного внимания разного рода деструктивных групп», - сказал депутат Госдумы Владимир Синяговский.

Также он подчеркнул, что предлагаемые парламентариями поправки подразумевают и контроль за использованием данных спецсредств.

«Сотрудник подразделения транспортной безопасности должен будет предупреждать о намерении воспользоваться электрошокером. Кроме того, спецсредства будет запрещено применять к беременным женщинам и инвалидам», - заключил Синяговский.