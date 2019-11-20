РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 ноя. Сроки открытия стадиона «Машиностроитель» с подогреваемым футбольным полем в подмосковном Красногорске перенесены на конец ноября – начало декабря, сообщила глава городского округа Эльмира Хаймурзина.

Конференцию местного отделения партии «Единая Россия» провели в городском округе в среду. Вела конференцию секретарь отделения, глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина. На заседании рассмотрели ряд вопросов, связанных с уставными процедурами и с ротацией в местном политсовете. Кроме того, обсудили развитие детского спорта.

«Мы все с нетерпением ждем открытия стадиона «Машиностроитель». Мы планировали его на 15 ноября, и жители нас спрашивают, почему не открыли. Я хочу всех предупредить, что у нас немного сдвигаются сроки. <...> Проект был осложнен тем, что мы переносили инженерные коммуникации. <...> Все пуско-наладочные работы практически завершены», - сказала Хаймурзина.

Она отметила, что стадион планируют открыть в конце ноября – в первых числах декабря. На обновленном спортивном объекте есть поле с подогревом, теплые раздевалки, горячая вода и все условия, чтобы полноценно заниматься любимым видом спорта.

Она добавила, что в Красногорске работают семь муниципальных учреждений физкультуры и спорта. Кроме того, в в городском округе - значительное количество частных спортивных клубов. Порядка 100 тысяч жителей на регулярной основе занимаются физкультурой.

«Это замечательный показатель, это значит, что каждый третий житель нашего округа систематически занимается физкультурой», - подчеркнула Хаймурзина.