РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 ноя. До 30 ноября МУ МВД России «Балашихинское» планирует сформировать новый состав Общественного совета, принимаются предложения по кандидатам, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Советы призваны обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан, органов власти всех уровней, общественных объединений, правозащитных, религиозных и иных организаций, в том числе профессиональных объединений предпринимателей для решения наиболее важных вопросов деятельности полиции.

«МУ МВД России «Балашихинское» приступает к формированию нового персонального состава Общественного совета при МУ МВД и до 30 ноября 2019 года включительно принимает на рассмотрение предложения от граждан, общественных объединений и организаций, по кандидатурам для включения в новый состав Общественного совета», - говорится в сообщении.

Предложения по кандидатурам и личные заявления с приложением подробного резюме принимаются от граждан и общественных организаций до 30 ноября по адресу: город Балашиха, улица Евстафьева, дом №21, МУ МВД России «Балашихинское», либо по электронной почте: balashiha-uvd@yandex.ru (с электронной подписью), справки по телефону: 8-910-483-59-33.