РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 ноя. Команда «Регион 38» из города Ангарска примет участие в Кубке КВН главы городского округа Мытищи, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

«Для нас очень почетно принять участие в кубке КВН главы городского округа. Мы бесконечно счастливы, что находимся у вас в этом городе. Мы, ангарчане, поняли, как на самом деле схожи наши города-побратимы Ангарск и Мытищи. Теперь мы будем транслировать нашей молодежи, что город Мытищи очень интересный и молодежный город», - сказала начальник отдела по молодежной политике Ангарска Елена Пахоменко.

В МБУ «Дворец молодежи» в Мытищах состоялась встреча с делегацией из городского округа Ангарск, в рамках которой прошло знакомство с командой КВН «Регион 38». Представители городов-побратимов обменялись приветственными словами, мнением относительно предстоящего Кубка КВН.

Пахоменко добавила, что в Ангарске нет своей лиги КВН, поэтому команда города - это поклонники игры, которые организовывают все самостоятельно. В основном это работающая молодежь. Игра в КВН в городе проходит раз в год, тоже кубок главы города. Для ребят за последние пять лет - это первый опыт выезда на игру КВН.

«Очень приятно видеть вас на нашей мытищинской земле, второй год мы вас приглашали наконец-то откликнулись и приехали. Я думаю, что ваш приезд даст вам большой опыт и толчок на дальнейшее развитие движения КВН в вашем городе. Нам в свою очередь тоже бы хотелось приехать к вам, посмотреть как вы там живете, что у вас там интересного», - сказала исполняющая обязанности начальника управления по работе с молодежью городского округа Мытищи Светлана Огай.

Заместитель директора по основной деятельности Дворца молодежи Мытищ Павел Журкевич отметил, что

движение КВН очень хорошо развито на территории городского округа и существует достаточно давно. В следующем году ей будет пять лет, юбилейный сезон. За время существования лиги сквозь нее прошло свыше 120-130 команд.

По окончании официальной части мероприятия гостям из Ангарска были вручены памятные подарки от городского округа Мытищи.