РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 ноя. Глава Подольска Николай Пестов поручил проработать вопрос об увеличении количество автобусных рейсов на маршруте №44 до деревни Бережки по просьбе представителя компании «Wildberries», передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В администрации Подольска в среду прошла встреча главы округа с предпринимательским сообществом. В ней приняли участие бизнесмены, руководители различных комитетов администрации и ведомств городского округа. В рамках встречи представитель компании «Wildberries» попросил увеличить количество рейсов на автобусном маршруте №44 до деревни Бережки. Он отметил, что компания до конца года увеличит количество рабочих мест в районе и вопрос транспортной доступности будет стоять остро.

«Данный маршрут регулируемый и возможно для его расширения потребуется воспользоваться таксопарком альтернативных перевозчиков. В настоящее время нам необходимо знать в какие промежутки времени требуется организовать дополнительные автобусные рейсы, после чего мы будем искать каким образом решить данную проблему», - сказал Пестов.

Также в ходе встречи к главе администрации обратились представители различных компаний, располагающихся на территории завода ПЭМЗ, который находится в стадии банкротства. Они пожаловались, что из-за проблем с электроэнергией в настоящее время стали возникать перебои в подаче горячей воды. Пестов поручил провести выездную встречу по данному вопросу на территории предприятия 21 ноября.

«В настоящее время ситуация на данном предприятии стабилизировалась, котельная работает в штатном режиме. Летом на территории ПЭМЗ уже была проведена встреча по вопросу подготовки котельной к предстоящему сезону. Подобная ситуация могла быть вызвана тем, что насосная станция, которая подает техническую воду, была остановлена. В результате котельная потребляла артезианскую воду. Мы проведем выездное совещание и проверим ситуацию», - сказал замглавы по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Помимо этого, администрация округа посодействует в получении сервитута предприятиям, находящимся на территории ПЭМЗ.

В ходе встречи предприниматели интересовались вопросами налогообложения, газоснабжения, ремонта дорог и другими. Участникам были даны разъяснения, а ряд вопросов был взят на контроль администрации.