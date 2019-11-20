РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 ноя. В микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха ищут женщину, местонахождение которой неизвестно с 5 ноября, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропала 28-летняя Ульяна Сергеевна Сальникова, город Тула - микрорайон Железнодорожный, городской округ Балашиха, Московская область. С 5 ноября 2019 года ее местонахождение неизвестно», – отмечается в сообщении.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо круглое, глаза серые, волосы до плеч черные крашеные с рыжей каймой, носит челку. Была одета в куртку салатового цвета, джинсы, сапоги на каблуке. С собой была сумка с брелоками.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону: 8 (800) 700-54-52 или по номеру «112».