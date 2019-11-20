РИАМО - 20 ноя. Депутаты Московской городской думы в среду более 10 часов рассматривали повестку, побив собственный недавний рекорд по времени проведения заседания, передает корреспондент РИАМО.

Заседание Московский городской думы началось в 10:00.

«Мы побили рекорд прошлого заседания, его мы побили в 19:50, уже 20:20», - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

В частности, почти три часа депутаты обсуждали законопроект «Об инвестиционном налоговом вычете», порядка двух часов дискутировали перед тем, как принять бюджет Московского городского фонда обязательного медицинского страхования.

Как уточняется в Twitter-аккаунте Мосгордумы, заседание продлилось 10 часов 35 минут. Депутаты рассмотрели 13 вопросов. Также в ходе заседания принят 1500-й закон Москвы.

Предыдущий рекорд Мосгордумы был установлен 30 октября. Депутаты провели в зале пленарного заседания почти 10 часов, большую часть времени обсуждался проект закона о бюджете Москвы на 2020-2022 годы.