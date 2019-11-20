РИАМО - 20 ноя. Депутаты Московской городской думы на заседании в среду приняли закон «О бюджете Московского городского Фонда обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», передает корреспондент РИАМО.

«В 2020 году общий объем доходов бюджета фонда составляет 331 миллиард рублей, общий объем расходов на 2020 год - 331 миллиард рублей», - сказал директор Московского городского ФОМС Владимир Зеленский.

В 2021 году общий объем доходов бюджета Фонда ОМС составит 349,6 миллиарда рублей, в 2022 году - 367,5 миллиардов рублей. Расходы составят аналогичные суммы.