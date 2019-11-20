РИАМО – 20 ноя. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обращение руководства МХАТ имени Чехова, которое было адресовано президенту России Владимиру Путину, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее многие деятели отечественной культуры направили Путину обращение, в котором раскритиковали работу нового худрука театра Эдуарда Боякова, попросив отстранить его и вернуть на эту должность его предшественницу Татьяну Доронину. В ответ на это руководство МХАТа опубликовало письмо, в котором поддержало Боякова. Коллектив театра также поддержал действующее руководство и заверил, что доверяет Боякову.

«Не видел, честно говоря, это обращение. Сегодня как раз министр культуры будет (на встрече с президентом - ред.), наверное, он расскажет, по необходимости, в чем там дело. Потому что, конечно, это вопрос, который, прежде всего, касается профильного ведомства, если там действительно есть какой-то конфликт», - отметил Песков.

Он также отметил, что данный вопрос необходимо решать профильному ведомству - министерству культуры РФ.

В ответном письме руководства МХАТ отмечалось, что Доронина была не просто уволена, а переведена по решению Минкульта на должность президента МХАТ. Однако она еще не приступила к работе по состоянию здоровья.