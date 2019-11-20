РИАМО - 20 ноя. Ввод индивидуальных жилых домов в Московской области за 10 месяцев 2019 года вырос на 12,5%, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

В Подмосковье в эксплуатацию с января по октябрь ввели 6,8 миллиона квадратных метров жилья, из которых 3,2 миллиона «квадратов» – это многоквартирные дома, а 3,6 миллиона – индивидуальные.

«На частные дома приходится 53% от общего ввода жилья в регионе. Объем ввода ИЖС в Московской области за 10 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился на 12,5% (400 тысяч квадратных метров)», – говорится в сообщении.

За 10 месяцев текущего в регионе в 2,5 раза увеличилось количество заявлений о планируемом строительстве по сравнению с предыдущим годом, и в 30 раз выросло количество заявлений об окончании строительства. В этом году в жители региона направили на портале государственных услуг Подмосковья 81 429 заявлений о планируемом строительстве частных домов, и 30 158 уведомлений об окончании строительства.

«В Московской области создаются все условия не только для строительства индивидуального жилья, но и для его оформления. Все региональные услуги по оформлению переведены в электронный вид. Все, что нужно от жителя Подмосковья: самостоятельно заполнить заявление о начале строительства на портале государственных услуг Московской области, построить дом и так же на портале в электронном виде направить уведомление об окончании строительства», – сказала министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Ввод жилья в России за 10 месяцев вырос на 8,2% и составил 55,6 миллиона квадратных метров. Среди всего введенного в эксплуатацию жилья 26,7 миллиона квадратных метров приходится на многоквартирные дома, а 28,9 миллиона – на индивидуальные.