РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 ноя. Общественные обсуждения по проекту изменений в правила землепользования и застройки горокруга Подольск пройдут 29 ноября, 6 декабря и 20 декабря, сообщается на сайте администрации горокруга.

Постановлением главы городского округа Подольск Николая Пестова назначены общественные обсуждения по проекту внесения изменений в «Правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Подольск Московской области».

«Общественные обсуждения пройдут с 21 ноября 2019 года по 24 января 2020 года, встречи с жителями состоятся по трем адресам. 29 ноября — в микрорайон Климовск на улице Ленина, 20, в ДК «Машиностроитель»; 6 декабря - на улице Кирова, 4, в Концертном зале администрации; 20 декабря — в поселке Быково на улице Центральная, 5, в теротделе «Стрелковский», - говорится в сообщении.

Правила землепользования и застройки — документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. В нем устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений. До утверждения правил землепользования и застройки в обязательном порядке по их проекту проводятся публичные слушания.