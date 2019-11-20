РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 ноя. В историко-мемориальном музее-заповеднике «Подолье» подмосковного Подольска появилась новая программа, посвященная чаепитию и сопровождавшим его предметам, сообщается на сайте администрации горокруга.

Чай не только согревал долгими зимними вечерами, был важным атрибутом летних посиделок, собирал за общим столом всю семью. Сотрудники музея выяснили, что в XVIII-XХ веках женщины пили чай только из фарфоровых и фаянсовых чашек, а вот мужчинам было позволено пить этот популярный напиток и из стеклянных стаканов.

«В это же время в моду входят стаканы из резного стекла, вставленные в подстаканники. Такой комплект прижился в нашей стране и стал незаменимым спутником чайной жизни наших соотечественников, особенно у тех, кто любит путешествовать по железной дороге. Образец подстаканника можно увидеть в экспозиции музея-заповедника «Подолье», — сказала заведующая отделом экскурсионно-массовой работы и школьно-музейной педагогики музея Светлана Брикман.

Самая большая группа фарфора из раскопок Подольска относится к продукции заводов Кузнецова конца XIX — начала ХХ веков. Фарфоровая посуда гораздо более разнообразна стилистически, чем фаянсовая. Образцом изделий в стиле модерн конца XIX — начала ХХ веков являются 3 фаянсовые тарелки Рижского завода Кузнецовых.

В экспозиции «Подол сквозь века» также представлены фрагменты интерьеров помещений для ямщиков и крестьянского дома, где неотъемлемой частью быта является самовар. Этот уникальный предмет использовали и в богатых дворянских поместьях, и в бедных крестьянских домах, где он был не просто «водогрейным для чая сосудом», а истинным сердцем дома. Вокруг самовара собиралась вся семья, дети знакомились с традициями и обычаями, взрослые обсуждали разные события.

Подробнее о традициях уездного чаепития, о самоварах и «самоварных королях» можно узнать, посетив интерактивную программу «Пейте чай, мой друг старинный» в МУК «Музей «Подолье». Телефон для справок: 8 (496) 769-92-39.

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