РИАМО - 21 ноя. Движение поездов запустят на первых двух Московских центральных диаметрах Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск в четверг, в церемонии открытия МЦД примет участие президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

«Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым маршрутам Московских центральных диаметров – новых наземных веток метро, которые свяжут столицу с областью», — говорится в сообщении.

Всего на первых двух МЦД будет 66 станций. Пассажиры получат возможность пересесть на метро, Московское центральное кольцо, железную дорогу. Пересадка будет бесплатной в течение 90 минут.

Чтобы заплатить за проезд на МЦД транспортной картой «Тройка», ее нужно перекодировать. Для этого необходимо обратиться в кассы метро. Также это можно сделать самостоятельно в билетных автоматах и желтых электронных терминалах. Социальные карты москвича и жителя Подмосковья можно перекодировать только в кассах подземки.

Пассажир на МЦД должен обязательно валидировать карту «Тройка» и социальную карту при входе и выходе, чтобы определилась цена поездки. Если при выходе он забудет приложить карту к терминалу, то ее заблокируют. За разблокировку карты придется заплатить 150 рублей, но в первое время после запуска МЦД штрафы взимать не будут.

Кроме того, пассажиры смогут оплатить проезд на МЦД наличными, банковскими картами платежных систем MasterCard, Visa, UnionPay и «МИР», смартфонами и другими устройствами с функцией Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay.

Благодаря утвержденной тарифной политике на Московских центральных диаметрах при поездках по столице пассажиры будут ежедневно экономить до 50%, а те, кто приезжает из Московской области в границах МЦД, - до 75%.

На Московских центральных диаметрах будут курсировать поезда «Иволга». В них улучшенная система климат-контроля, есть розетки, бесплатный Wi-Fi, крепления для велосипедов, колясок, инвалидных кресел. В туалетных комнатах для удобства пассажиров с маленькими детьми оборудованы пеленальные столики.

С четверга на Белорусском, Савеловском, Курском и Рижском направлениях Московской железной дороги скорректированы расписание, маршруты и тарифы пригородных электропоездов. Пассажиров попросили учитывать данную информацию при планировании поездок.

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