РИАМО - 20 ноя. В Воскресенске продолжаются работы по строительству новых линий наружного освещения, до конца конца года они появятся на трех дорогах регионального значения, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Так, будут освещены 10,6 километра трассы Соболево – Цурюпа – Конобеево – Барановское, 13,9 километра дороги Ачкасово – Городище – Глиньково, а также 1,6 километра автодороги Воскресенск – Виноградово.

«На сегодняшний день в Воскресенске на трех участках региональных дорог общей протяженностью более 26 киломтеров завершены строительно-монтажные работы и устройство навесного провода для передачи электроэнергии. В ближайшее время специалисты приступят к устройству светильников и проведут пробный запуск освещения», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он уточнил, что ввод в эксплуатацию данных линий освещения планируется после заключения контрактов на поставку электроэнергии.

Всего в текущем году в Подмосковье обустроят освещение на 120 участках дорог длиной порядка 320 километров. При этом объем строительства линий освещения на региональных дорогах увеличится на 10% от числа построенных за 2018 год, когда было введено в эксплуатацию свыше 290 километров.