РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 ноя. Восемь аптечных пунктов обследовали в ходе выездного заседания Общественной палаты городского округа Мытищи на предмет соблюдения норм доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, на всех объектах выявили нарушения, сообщается в Instagram-аккаунте администрации городского округа.

«По обращениям жителей был проведен мониторинг государственной сети аптек ГБУ «Мособлмедсервис» на предмет соблюдения норм доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также наличия в аптечных пунктах препаратов из федерального и регионального льготных перечней. В ходе мониторинга были обследованы восемь пунктов», - говорится в сообщении.

Нарушения норм доступности для граждан маломобильной группы населения обнаружены во всех государственных аптечных пунктах. Отсутствуют поручни на пандусах, уклоны пандусов не соответствуют нормам.

Аптечный пункт в микрорайоне Леонидовка закрыт, жители пользуются пунктом на Олимпийском проспекте, что не всем удобно.

«В результате опроса посетителей поликлиники и аптечного пункта выяснилось, что не все жители знают о существовании системы обеспечения отсутствующими лекарственными препаратами и о возможности перемещения лекарств между аптеками сети», - добавляется в материале.

По результатам мониторинга было принято решение обратиться в Минздрав Московской области с просьбой обеспечить доступность государственных аптечных пунктов для маломобильной группы населения и рассмотреть возможность размещения аптечного пункта в микрорайоне Леонидовка.