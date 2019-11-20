РИАМО - 20 ноя. В Московском метрополитене мужчина спрыгнул с платформы на жесткий путь, при отсутствии электропоезда полицейские помог ему подняться на платформу, говорится в сообщении пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

«Около 19:20 на станции метро «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии с платформы на жесткий путь спрыгнул мужчина. В отсутствии электропоезда дежуривший на станции сотрудник полиции помог подняться пассажиру», - говорится в сообщении.

Спрыгнувшего с платформы мужчину доставили в комнату полиции для дальнейшего разбирательства.

Что делать, если человек упал на рельсы>>