РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 ноя. В связи с проведением плановых работ в нескольких населенных пунктах Домодедова с 9:00 до 17:00 ожидается нарушения электроснабжения 22 ноября, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«В связи с проведением плановых работ по замене воздушных линий ожидается нарушение электроснабжения в микрорайоне Барыбино на улицах Чкалова, Кирова, Новослободская, Шаховская, Вахромеевская, Солнечная, Березовая, Сиреневая, Леваневского, Центральный бульвар, Патриарших прудов, Вишневая; селе Кузьминское, СНТ «Маяк», КП «Ульянкины Горки», СНТ «Заря-2», «Кузьминское», «Кузьминки-1», «Кузьминки-2», «Связист», - говорится в сообщении.

Также отключение электричества ожидается в деревнях Семивраги, Жуково, Вертково, Иваново; селах Колычево, Калачево, ДНП «Ветеран»; СНТ «Иван да Марья» и «Березка-2».

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», - добавляется в сообщении.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «МОЭСК» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8 (800) 700-40-70.