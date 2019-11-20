РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 ноя. Общественная палата городского округа Люберцы поддержала идею о возможности установки памятника, посвященного люберчанам-труженникам тыла на территории округа, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Действительно, противников по созданию памятника здесь нет, но есть вопросы, которые требуют отдельного внимания — это финансирование. Пока есть только 200 тысяч, а для создания памятника нужно гораздо больше. Есть предложение, подумать, кто у нас в округе есть из бизнеса, и обратиться к ним за помощью», - сказал председатель Общественной палаты Люберец Петр Ульянов.

По его словам, должен быть сделан эскиз и должно быть понимание, где будет установлен памятник.