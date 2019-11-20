РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 ноя. В подмосковном Подольске стартовал ежегодный муниципальный конкурс чтецов «Живое слово», за два конкурсных дня с 20 по 21 ноября на нем выступят порядка 150 участников из школ горокруга, сообщается на сайте администрации горокруга.

Ежегодный муниципальный конкурс чтецов «Живое слово» стартовал в среду в Подольском краеведческом музее. Конкурсу чтецов более 15 лет, среди его участников – учащиеся школ Подольска, победители первого этапа конкурса в своих образовательных учреждениях.

«Организаторы ожидают, что за два конкурсных дня — 20 и 21 ноября — в муниципальном конкурсе чтецов «Живое слово» выступят порядка 150 участников из 50 образовательных учреждений. Победители и призеры получат грамоты комитета по образованию администрации и памятные подарки», - говорится в сообщении.

Ребята выступают в трех возрастных группах: 1-4 класс, 5-8 класс, 9-11 класс и, как правило, читают произведения авторов, чей юбилей выпадает на год проведения конкурса. В 2019-2020 учебном году этими авторами стали Александр Волков, Аркадий Гайдар, Александр Пушкин, Павел Бажов, Корней Чуковский, Иван Крылов и многие другие выдающиеся писатели и поэты. Конкурсанты должны были выбрать одно из произведений именно этих авторов.

«Многие из ребят участвуют в мероприятии не первый год, этот конкурс является добрым началом творческого пути большого количества юных подольчан. «Живое слово» выявляет первые способности к декламации стихов и театральному искусству, помогает раскрывать таланты», — сказала начальник отдела массовых мероприятий комитета по образованию администрации городского округа Подольск Елена Соколова.