РИАМО - 20 ноя. Резидент подмосковной особой экономической зоны «Дубна» - компания «Нордавинд-Дубна» получила сертификат европейского соответствия CE на электрокардиограф ECG Dongle, который разработали специалисты предприятия, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Документ официально подтверждает соответствие кардиофлешки разработки специалистов резидента особой экономической зоны «Дубна» европейским стандартам безопасности для человека, имущества и окружающей среды и дает законное право маркировать прибор знаком СЕ», – говорится в сообщении.

ECG Dongle – миниатюрный прибор для записи ЭКГ в домашних условиях. Кардиофлешка позволяет контролировать состояние сердца в любом удобном для человека месте. Прибор помогает диагностировать все нарушения ритма и проводимости сердца, удобен в эксплуатации и весьма бюджетен.

«Мы уже поставили в Африку более 1 тысячи приборов, а получение сертификата европейского соответствия открывает для кардиофлешки ECG Dongle дополнительные возможности. Надеемся, что теперь нам откроются рынки стран Евросоюза, и мы сможем возобновить контакты, полученные ранее на международных выставках», – сказала генеральный директор ООО «Нордавинд» Надежда Набильская.

Правительство Московской области активно поддерживает экспортно-ориентированные предприятия. Региональный фонд ВЭД активно содействует в организации выставочных и презентационных мероприятий, где резиденты области находят новых партнеров за рубежом.

«Подмосковные медизделия и медицинское оборудование, в частности, имеют очень хорошие конкурентные преимущества. Интерес к продукции, как показывает практика фонда ВЭД, есть в Европе, странах АТР, конечно же в СНГ», – отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.