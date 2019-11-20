РИАМО - 20 ноя. Выставка ассоциации художников Российского дворянского собрания «Дворянский мир» открылась на улице Красная Горка в городе Красногорск, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

В рамках открытия выставки состоялась встреча с изобретателем и фотохудожником Вадимом Коневым. Экспозиция посвящена 30-летию воссоздания Российского дворянского собрания.

«Вадим Дмитриевич - член общества потомков участников Отечественной войны 1812 года и в его работах, кроме красоты окружающего мира, отражена деятельность Российского дворянского собрания», - говорится в сообщении.

Посещение выставки «Дворянский мир» в Красногорске бесплатное.

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