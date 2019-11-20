РИАМО - 20 ноя. Мэр столицы Сергей Собянин пригласил жителей мегаполиса принять участие в краудсорсинг-проекте «Город спорта», от москвичей ждут предложений и идей по развитию спорта в городе.

«Запускаем юбилейный, 20-й, краудсорсинг-проект «Город спорта». Напомню, как это работает: до 29 ноября на портале crowd.mos.ru вы можете написать свои идеи по развитию спорта в Москве. Расскажите, что вам нужно для занятий? Где еще открыть секции? Как лучше информировать о спортивных мероприятиях?» - написал Собянин в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что у опроса есть конкретная цель – сделать город удобнее для москвичей. Лучшие предложения власти мегаполиса возьмут на заметку.

На официальном сайте мэра столицы уточняется, что впервые в краудсорсинг-проекте примут участие телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев, заслуженный тренер СССР и России Елена Чайковская, известные спортсмены Игорь Акинфеев, Алексей Немов, Мария Киселева, Алексей Ягудин.

Проект состоит из трех частей — «Предлагай», «Обсуждай» и «Оценивай». Предложения москвичей будут сначала собирать, потом эксперты их обсудят, а после горожане оценят уже отобранные идеи. По итогам голосования жителей столицы на последнем этапе будет сформирован список предложений, которые в Москве будут реализовывать.