РИАМО - 20 ноя. Загруженность дорог в Москве в вечерний час пик в среду достигла семи баллов из десяти возможных, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Сильнее всего загружены центральные улицы города. Так, пробки наблюдаются на Москворецкой, Кремлевской, Болотной, Серебрянической и Раушской набережных, Тверской улице, Новом Арбате и Новинском бульваре.

В целом весьма загружены Садовое кольцо и Третье транспортное кольцо. Сильные пробки наблюдаются на северо-западе и юго-востоке МКАД, а также на Северо-Западной хорде.

Снижение загруженности дорог ожидается уже после 20:00 — прогнозируется шесть баллов. После 22:00 улицы столицы будут практически свободны от транспорта.