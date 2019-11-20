РИАМО - 20 ноя. В столичном жилом комплексе «Спортивный квартал» в Москве началась выдача ключей от квартир в корпусе №3, технический заказчик проблемного ЖК Capital Group открыл запись на осмотр квартир, говорится в сообщении пресс-службы строительного комплекса столицы.

Принимать дольщиков будут по предварительной записи в офисе, который находится в корпусе №7 ЖК «Спортивный квартал» по адресу: улица Харлампиева, дом 50, корпус 3.

«Параллельно продолжится и приемка квартир, расположенных в доме №2. Напомним, первые граждане стали их получать неделю назад», - отмечается в материале.

Всего по корпусам данного жилого комплекса зарегистрировано более 1,8 тысячи договоров участия в долевом строительстве. В конце августа 2019 года началась передача ключей дольщикам корпусов №№7, 8 и 9.

Более подробную информацию по осмотру жилых помещений и выдаче ключей можно будет найти на сайте по достройке жилого комплекса: dostroim-marino.ru.