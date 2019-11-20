РИАМО - 20 ноя. В Голицыне Одинцовского городского округа в 2019 году в рамках программы по комплексному благоустройству дворовых территорий благоустроили три двора, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского округа.

В рамках благоустройства на бульваре Генерала Ремезова, на Советской улице и в Молодежном проезде, а также на Пролетарском проспекте установили детские игровые комплексы, песочницы, качели, карусели, урны, скамейки и ограждение. При этом игровой комплекс на Пролетарском проспекте у Голицынской школой №1 выполнили по индивидуальному проекту.

«Детский игровой комплекс на Пролетарском проспекте в Голицыне сделан в форме «Маяка». В его башню встроена солнечная батарея, за счет работы которой она может светиться в вечерние часы. Такой детской площадки нет больше ни в одном муниципалитете Подмосковья. Здесь же, по соседству, расположилась новая спортивная площадка – для ребят постарше. Заниматься физкультурой на ней могут и ученики Голицынской школы №1», - сказал глава городского округа Андрей Иванов.

Капремонт спортплощадки провели по поручению главы муниципалитета после обращений граждан. Были заменены ограждения и резиновое покрытие, установлены новые футбольные ворота, нанесена разметка.

На сегодняшний день уже составлен перечень дворовых территорий, в которых в 2020 году в рамках региональной программы также проведут работы по благоустройству. Любой житель Одинцовского округа мог принять участие в голосовании на портале «Добродел», которое проходило с 5 по 25 августа. По результатам голосования, в программу вошли 45 дворов городского округа, три из которых находятся в территориальном управлении Голицыно — две на улице Советская и одна в поселке НИИ Радио.