РИАМО - 20 ноя. Упор современного образования в столице делается на цифровую экономику и конкурентоспособность выпускников, доля отличников ЕГЭ в городе увеличилась с 11% до 50% с 2011 года, в пять раз увеличилось количество столичных школ, которые готовят победителей всероссийских и мировых олимпиад, сообщила депутат Государственной думы РФ Ирина Белых.

«У нас с вами увеличилась доля ребят, которые сдают ЕГЭ на отлично с 11% до 50%. В пять раз увеличилось количество школ, которые готовят тех, кто побеждает на всероссийских и мировых олимпиадах. Это не то маленькое количество школ, которые были «поставщиком» победителей. Сейчас в каждой школе каждый ученик может попробовать свои силы онлайн. Для этого есть ресурс – «Московская электронная школа». Таким образом можно выявить будущего победителя», - сказала Белых в эфире телеканала «Москва 24».

Она отметила, что сейчас нужны технические головы и умы для того, чтобы страна сделала рывок в контексте цифровой экономики.

По ее словам, учеников нужно готовить таким образом, чтобы они могли воспользоваться своим образованием и были конкурентоспособными.