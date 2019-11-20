РИАМО - 20 ноя. Комитет по конкурентной политике Московской области проводит выездные аукционы по месту нахождения подлежащих реализации на торгах земельных участков, говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Основным принципом организации проведения Комитетом по конкурентной политике Московской области земельно-имущественных торгов является обеспечение доступности и открытости проведения процедур, а также удобство для всех участников.

«Учитывая большую территорию Московской области, еженедельно комитет проводит выездные аукционы по месту нахождения подлежащих реализации на торгах земельных участков. Основными местами проведения торгов являются самые удаленные районы Подмосковья, такие как Лотошино, Серебряные Пруды, Егорьевск, Зарайск и другие», – говорится в сообщении.

Данное решение является удобным и для органов местного самоуправления, и, самое главное, для будущих обладателей земли в Подмосковье – участников торгов, что приводит к увеличению конкуренции.

К примеру, в ноябре на территории городского округа Егорьевск на торгах сдан в аренду на 20 лет земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью 3 000 квадратных метров, расположенный в деревне Власовская. Итоговый размер ежегодной арендной платы превысил начальное предложение в 15 раз и составил более 550 тысяч рублей в год.

Самая актуальная информация о выставленных на торги земельных участках в Московской области на Едином портале торгов Московской области torgi.mosreg.ru.