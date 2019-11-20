РИАМО - 20 ноя. В медицинские организации Московской области за последние два месяца поставили 24 видеоэндоскопические стойки, которые применяются для проведения малоинвазивных операций и диагностических исследований, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения.

«Малоинвазивная хирургия успешно применяется во многих медицинских направлениях – начиная с гинекологии и урологии и заканчивая челюстно-лицевой хирургией и операций на желудочно-кишечном тракте», - сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Екатерина Огнева.

Она добавила, что главным преимуществом такой хирургии является низкая травматичность — все вмешательства выполняются через небольшие проколы, что позволяет пациенту быстрее восстановиться.

Всего в подмосковные медорганизации в этом году закупили 42 видеоэндоскопические стойки почти на 500 миллионов рублей.

По словам Огневой, до конца 2019 года в больницы Подмосковья поступят еще 18 видеоэндоскопических стоек, что позволит увеличить количество малоинвазивных операций в регионе и сократить число полостных вмешательств. Специалисты проходят соответствующее обучение для работы на новом оборудовании.