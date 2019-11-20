РИАМО - 20 ноя. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной открылась почта Деда Мороза, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

На открытие почты Деда Мороза в Одинцовском округе организовали праздничную программу, в рамках которой провели различные эстафеты, конкурсы и мастер-классы. Дети лепили из соленого теста мышек, являющихся символом будущего года, а также делали поделки из бумаги с новогодними поздравлениями.

«Почта Деда Мороза открылась в Одинцовском парке культуры, спора и отдыха в день рождения зимнего волшебника. До 19 декабря дети смогут написать письмо и опустить его в специальный ящик», — сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Послания детей будут вынимать каждый день и отправлять в Великий Устюг.