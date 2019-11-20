РИАМО - 20 ноя. Врачи городской больницы имени Ф.М. Иноземцева успешно прооперировали 63-летняя женщину с опухолями мозга, которые мешали ей говорить, в настоящий момент пациентка уже вернулась к нормальной жизни, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Женщина поступила в больницу с жалобами на сильные головные боли, тошноту и затруднения речи. По результатам магнитно-резонансной и компьютерной томографий врачи обнаружили два объемных образования головного мозга в лобной и теменной областях.

«Опухоли оказались примерно одинакового размера и достигали 5 сантиметров каждая. Врачи предположили, что это были фальксменингиомы – образования, растущие из клеток ткани, окружающей мозг. Именно они были причиной ухудшения самочувствия пациентки», – говорится в сообщении.

Для удаления опухолей необходима была трепанация черепа. Вмешательство проводилось с помощью микрохирургических инструментов и микроскопа под интраоперационным контролем компьютерной томографии с помощью мобильной низкодозной установки. Компьютерное сканирование осуществляется непосредственно в ходе операции.

Использование такого оборудования обеспечивает минимальную лучевую нагрузку на пациента, создавая при этом высокоточное изображение оперируемой области.

Обе фальксменингиомы врачи успешно удалили. Женщину перевели в нейрохирургическое отделение для восстановления и через девять дней выписали – она уже вернулась к привычной жизни.