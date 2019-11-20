РИАМО - 20 ноя. В Московской области завершили работы по комплексному благоустройству дворовых территорий, всего в 2019 году благоустроили 1308 дворов, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

«По поручению губернатора Московской области мы ежегодно благоустраиваем не менее 10% дворовых территорий Московской области», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

С 2015 по 2018 годы в Московской области благоустроили 6201 двор — это 48% от общего количества дворовых территорий региона.

При проведении благоустройства во дворах обустраивают детские игровые площадки, наружное освещение, парковки, информационные стенды, урны, лавочки, а также проводят комплексное озеленение.

«Благоустройство двора – одна из актуальных проблем современного градостроительства. С его помощью решаются задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения», – подытожил Хайкин.