РИАМО - 20 ноя. Власти Москвы реализуют новую большую программу, в рамках которой в столице построят более 30 амбулаторных учреждений, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Начали большую программу строительства амбулаторных учреждений. В ближайшие годы построим 32 поликлиники там, где их не хватает. Первые уже почти готовы», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В качестве примера мэр назвал детскую поликлинику в районе Тропарево-Никулино, в которой за смену смогут принять до 500 детей.

«Ее открытия с нетерпением ждут тысячи родителей. Район большой, он растет, и старая поликлиника уже справляется с трудом. Поэтому я поручил максимально быстро оформить все бумаги, поставить оборудование и укомплектовать штат в новом здании. Пора начинать работу», - добавил Собянин.