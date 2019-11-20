РИАМО - 20 ноя. В городском округе Видное нарушили порядок проведения электронного аукциона на выполнение работ по ремонту наружного электроснабжения зданий МФЦ, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело жалобу ООО «Перспектива» на организаторов торгов, которые неправомерно отклонили заявку общества на участие в электронном аукционе.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «Перспектива» обоснованной», – говорится в сообщении.

УФАС выдало выдало МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинского муниципального района Московской области» и МКУ «Центр торгов Ленинского муниципального района Московской области» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.