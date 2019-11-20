РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 ноя. Глава подмосковного Подольска Николай Пестов вручил знаки отличия «За заслуги перед городским округом Подольск» I степени за спортивные достижения тренеру Алексею Батину и его воспитаннику – чемпиону мира по кикбоксингу Борису Шикунову, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«20 ноября Пестов вручил знак отличия «За заслуги перед городским округом Подольск» I степени тренеру cпортивного клуба «Цезарь» Алексею Батину за успехи в развитии сферы физической культуры, плодотворную работу, обеспечившую высокие достижения воспитанников. Такой же знак одному из его воспитанников, Борису Шикунову, который в октябре 2019 года стал чемпионом мира по кикбоксингу в весе 63,5 килограмма на турнире, проходившем в Сараеве (Республика Босния и Герцеговина)», – говорится в сообщении.

Побороться за звание сильнейших в Сараево приезжали более 750 спортсменов из 58 стран. На пути к победе подольский кикбоксер провел четыре поединка. В отборочных боях Шикунов выиграл у македонца, украинца и португальца. На церемонию награждения спортсмен принес чемпионский Кубок – самый большой в его коллекции наград и золотую медаль победителя чемпионата.

«Хотелось бы поздравить вас со столь высоким достижением и пожелать новых успехов в спорте и жизни», – сказал Пестов.

Батин поблагодарил главу Подольска за значимую и весомую награду.

«Я уверен, что этот знак отличия послужит важной мотивацией для наших дальнейших побед, мы будем стараться для нашего родного города и для нашей страны. На протяжении 15 лет сборная команда России по кикбоксингу является одним из лидеров в мировом рейтинге по общекомандным зачетам. Нашу команду уважают, перед ней стоит задача и впредь занимать первые места», – подчеркнул Батин.