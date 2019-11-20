РИАМО - 20 ноя. В настоящее время школы в отдаленных районах Москвы сравнялись по уровню материально-технического и кадрового обеспечения с учебными заведениями в центре столицы, поэтому подавляющее большинство родителей теперь выбирают школу для ребенка по месту жительства, сообщила в среду депутат Госдумы Ирина Белых, ранее работавшая в сфере столичного образования.

«Все пытались тогда попасть в школы Центрального округа. По-всякому добираться, на лошадях, на оленях, как угодно, но только чтобы попасть в эту школу. Что мы сейчас с вами в результате имеем? У нас с вами комплексы, которые абсолютно с одинаковыми возможностями финансовыми, материально-техническими, а главное человеческими ресурсами. Уже в 2019 году 92% родителей выбрали школу по месту жительства», - сказала Белых в эфире телеканала «Москва 24».

По ее словам, сейчас в Москве увеличивается финансирование на каждого учащегося, больше средств вкладывается в такой проект, как «Старшая школа». Данные меры позволяют создать в каждой школе три профориентационных профиля, благодаря чему ребята с юных лет определяются со своей будущей профессией.