РИАМО - 20 ноя. В хирургическом корпусе клинического госпиталя, который возводится в деревне Лапино Одинцовского городского округа, будут работать ведущие специалисты страны, а медучреждение оснастят самым современным оборудованием, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня был в клиническом госпитале Марка Курцера «Лапино», где сейчас строят хирургический корпус. Его оснастят самым современным оборудованием, пригласят ведущих специалистов страны», – написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что в госпитале будут оказывать многопрофильные услуги, в том числе по онкологическим заболеваниям и операциям на сердце. При этом значительную часть лечения будет покрывать ОМС.

По его словам, новый корпус откроется в конце 2020 года.

Хирургический корпус будет с переменной этажностью, общая площадь здания составит 18,4 тысячи квадратных метров. Также возводится пятиэтажная надземная автостоянка с эксплуатируемой кровлей площадью 11,2 тысячи квадратных метров.

Марк Курцер – российский врач, акушер-гинеколог и профессор.