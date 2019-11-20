РИАМО (БАЛАШИХА) – 20 ноя. Проект по начальному обучению плаванию детей с аутизмом и другими ментальными нарушениями «Как все» стартует в спорткомплексе «Метеор» в микрорайоне Дзержинского подмосковной Балашихи 25 ноября, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Данный проект реализует Московский областной общественный благотворительный фонд «Шаг в инклюзию».

«Официальное открытие пройдет в спорткомплексе «Метеор» с 10:00 до 12:00. Там проведут круглый стол «Развитие адаптивного спорта для лиц с интеллектуальными нарушениями» и практический мастер-класс», – говорится в сообщении.

Мероприятие состоится по адресу: микрорайон Дзержинского, улица Баландина, дом №6.