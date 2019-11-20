РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 20 ноя. В подмосковном Красногорске второй день разыскивают 28-летнего Дмитрия Деменко, сообщается в группе «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Деменко Дмитрий Николаевич, 28 лет, горокруг Красногорск, Московская область», – говорится в сообщении.

Утром 19 октября Деменко вышел с работы и пропал.

Приметы мужчины: рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Особая примета – шрам над правым глазом.

Информацию о местонахождении пропавшего можно сообщить по телефону отряда «Лиза Алерт»: 8(800)700-54-52 или по единому номеру спасения 112.