РИАМО (БАЛАШИХА) – 20 ноя. Сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» приняли участие в акции «День правовой помощи детям», в ходе которой рассказали учащимся средних и средних специальных образовательных учреждений Балашихи и Реутова об их правах и обязанностях, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Мероприятие прошло в среду, в нем поучаствовала член общественного совета при МУ МВД Людмила Бородина. Цель акции – формирование правовых знаний у детей и подростков, а также повышение правовой информированности родителей.

«Полицейские посетили средние и средние специальные образовательные учреждения Балашихи и Реутова, где провели профилактические беседы общеправовой направленности. Они дали индивидуальные консультации по правовым вопросам детям и их родителям, разъяснили основные положения Семейного кодекса РФ, подросткам рассказали об их правах, объяснили, как защитить свои интересы, где можно получить бесплатную юридическую помощь», – говорится в сообщении.

Стражи порядка также напомнили учащимся о вреде употребления алкоголя и наркотиков, курения табака и рассказали о мерах ответственности за антиобщественное поведение. С ребятами обсудили вопросы привлечения к уголовной и административной ответственности несовершеннолетних.

В завершение встречи преподаватели и студенты поблагодарили сотрудников полиции за интересную и познавательную беседу.