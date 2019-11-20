РИАМО - 20 ноя. Подмосковные власти активно работают над созданием комфортных условий для привлечения инвестиций в экономику, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в пленарном заседании «Мосты над волнами деглобализации», которое прошло в рамках XI инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия зовет!». Заседание было посвящено международному сотрудничеству в условиях геополитических вызовов, а также привлечению инвестиций в Россию.

«По ряду рейтингов Московская область лидирует, самый привлекательный из них – кредитный рейтинг. Это позволяет более активно реализовывать инвестпроекты на территории региона. Мы развеиваем миф, что земля в Подмосковье дорогая. Предоставляем ее, в том числе, на безвозмездной основе. Активно ищем инвесторов, особенно в удаленных территориях. Надеюсь, что этот форум даст дополнительный импульс», – сказал Воробьев по окончании заседания.

По итогам 2018 года Подмосковье заняло первое место по вводу жилья, вошло в пятерку лучших по объемам валового регионального продукта, инвестиций, налоговым поступлениям в консолидированный бюджет, а также по внедрению механизма государственно-частного партнерства.

В Московской области для привлечения инвесторов реализуется комплекс мероприятий, предусмотрены региональные и федеральные меры поддержки, в частности, льготные займы, лизинг, возмещение затрат на инфраструктуру и затрат на оборудование, микрозаймы, гарантии и поручительства, возможность получить на льготных условиях земельный участок. Ожидается, что в этом году в экономику региона поступит 1 триллион рублей инвестиций, что почти на 12% больше, чем в 2018 году.

Также в Подмосковье формируются инфраструктурные площадки для развития бизнеса, действуют четыре особые экономические зоны, одна из которых создана в этом месяце в городском округе Кашира.

«У нас большая программа по инвестициям в особые экономические зоны, в частности, в Кашире. Будем здесь делать роуд-шоу. Мы также проводим роуд-шоу за рубежом: недавно были в Индии, ранее – в Южной Корее, Японии, Европе. Активно продвигаем Московскую область, давая максимальные преференции тем, кто инвестирует в наше Подмосковье», – заключил Воробьев.