РИАМО - 20 ноя. Дом культуры, актовый зал которого сможет одновременно вмещать более 300 человек, построят в деревне Давыдово городского округа Орехово-Зуево, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время ведется проработка территории под размещение объекта. Проектирование культурного учреждения начнется в следующем году, а само строительство – в 2021 году», – сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Существующий ДК «Триумф» располагается в здании бывшего детского сада, который не приспособлен для размещения многочисленных кружков и секций, в которых занимаются дети.

Работы по созданию центра будут финансироваться из бюджета – он уже включен в госпрограмму «Строительство объектов социальной инфраструктуры».