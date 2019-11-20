РИАМО - 20 ноя. В Московской области составили топ-10 лучших перевозчиков по итогам работы в третьем квартале текущего года, при составлении рейтинга анализировали средний возраст автопарка, количество транзакций по картам, количество жалоб, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

«В тройку лидеров входят перевозчики МУП «Подольский троллейбус» в Подольске, ООО «Автотрансмобил» в Раменском округе и ООО «Посадтрансавто» в Пушкине. Четвертое место в рейтинге занимает АО «Мострансавто» - предприятие, работающее на всей территории Московской области», - говорится в сообщении.

Пятое место заняло ООО «Альфа-Мобил М», которое обеспечивает транспортную связь городского округа Химки со столицей. Следующим в рейтинге идет ГУП «Мособлэлектротранс» из Коломны.

ИП Чаркин А.Е., который перевозит пассажиров в городском округе Чехов, занял седьмое место. На восьмой строчке ООО «Транспорт 11» (городской округ Жуковский), а девятое место занимает ООО «АвтоКарз» (городской округ Лыткарино). Замыкает топ-10 ИП Исакова Е.А. из Чехова.

«Все правила работы транспортных компаний, осуществляющих пассажирские перевозки в Подмосковье, нацелены на улучшение транспортного обслуживания и обеспечение безопасности граждан. В Московской области должны работать только те перевозчики, которые обеспечивают высокое качество услуг и безопасность для пассажиров», - подчеркнула первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

Она уточнила, что рейтинг составляли на основе нескольких показателей, среди которых средний возраст автопарка, число транзакций по карте «Стрелка» и банковской карте, количество жалоб, поступивших от жителей, предоставление данных в Региональную навигационно-информационную систему, количество ДТП, которые произошли по вине водителей перевозчиков, регулярность выполнения рейсов.

Кроме того, весь автопарк проверялся на соответствие экологическому классу и региональному стандарту по возрасту. В частности, двигатели машин региональных перевозчиков должны соответствовать экологическому стандарту не ниже «Евро-3», а максимально допустимый возраст автобусов малого класса — пять лет, большого и среднего — семь лет.

По итогам рейтингования деятельность подмосковных перевозчиков, в работе которых выявлены низкие показатели по вышеуказанным критериям, будет рассмотрена на заседании рабочей группы при министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.