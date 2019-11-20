РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 ноя. В подмосковном Подольске к Новому году установят более 20 елок, а также более 30 элементов декора, в том числе световых фигур, арок, иллюминаций и световых фонтанов, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Подольске началась подготовка к новогодним праздникам, тематическое оформление украсит улицы, парки и скверы, площадки массовых гуляний.

«Более 20 новогодних елей установят в Подольске. Также важными элементами украшения улиц станут различные световые фигуры, арки, иллюминации и фонтаны. В этом году более 30 единиц разнообразного новогоднего декора появится на центральных площадях округа – в сквере Поколений, на бульваре 65-летия Победы в микрорайоне Кузнечики, площади Славы, улице Ихтиманской и Октябрьской площади в микрорайоне Климовск и в других местах», – сказал директор МУП «Подольский комбинат благоустройства» Максим Митрохин.

По его словам, некоторые композиции достигают в высоту два-три метра. Интересные украшения позволят не только порадовать жителей, но и послужат ярким фоном для фотографий.

На сегодняшний день на территории округа уже установлено 10 новогодних елок. Они появились на детских площадках поселка Поливаново и санатория «Родина», центральной аллее в микрорайоне Дубровицы, у Дворца культуры «Октябрь», на Соборной площади, в Благовещенском сквере в микрорайоне Подольские просторы, улице Генерала Смирнова, 14, бульваре 65-летия Победы в микрорайоне Кузнечики, а также в Детском парке культуры и отдыха и в парке «Дубрава» в микрорайоне Климовск.