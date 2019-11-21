Всемирный день телевидения отмечается 21 ноября. В нашей стране телевидение ассоциируется с телецентром «Останкино» на улице Академика Королева в Москве. Именно здесь в разные годы снимали программы «600 секунд», «А ну-ка, девушки», «Голубой огонек», «Взгляд», а сегодня – «Доброе утро», шоу «Вечерний Ургант», «Поле чудес», «Познер» и «Жить здорово!». Обозреватель РИАМО провела день в телецентре и узнала, на съемках какой программы можно заработать, какая студия самая яркая, и как проводят животных на передачи.

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Дорогие камеры и ненастоящая Москва

Аппаратно-студийный комплекс 1 (АСК-1) ведет свою историю с 60-х годов прошлого века. Сегодня здесь снимаются программы «1 канала», «НТВ», «Shopping Live». Здание АСК-1 подземным переходом соединено с АСК-3, которое открыли специально к «Олимпиаде-80». В АСК-3 свои программы снимают «МАТЧ ТВ», «Карусель» и «Первый музыкальный».

Все студии в телецентре делятся на временные, которые собирают для определенной программы, и постоянные, декорации которых не разбирают даже на время отпуска шоу. Они находятся на втором этаже телецентра. У каждой студии – своя аппаратная и свое световое оборудование.

Если пойти в телецентр с экскурсией, то первое, что вам покажут – студия «Вечернего Урганта», которая как раз постоянная.

С экрана все студии кажутся большими, это достигается за счет освещения. В реальности они стандартные – и «Вечернего Урганта», и «Поле Чудес», и «Познера» снимают в студиях площадью 600 квадратных метров.

Свет включают за пару часов до съемок, поэтому на экскурсии объемы оценить сложно. Тогда же – подсвечивают вид на Москву, который зрители обычно видят за спиной Ивана Урганта. Он является коллажем из нескольких популярных достопримечательностей. В реальности такого вида в столице не существует.

Снимают программу «Вечерний Ургант» с помощью 10 камер одновременно, но во время экскурсии их не показывают, так как одна камера стоит около 4 миллионов рублей. Сразу после съемок их уносят.

Съемки «Вечернего Урганта» идут каждый день с понедельника по четверг, в четверг снимаются две программы сразу, включая пятничную. Иногда новостная подводка может быть переписана в пятницу – все зависит от информационной повестки.

Интересно, что во время съемок программы Иван не может разгуливать по студии, как ему вздумается – у него есть всего две точки, где он может находиться.

Попасть на съемки «Вечернего Урганта» несложно, нужно записаться на сайте программы, а за анонсами лучше следить в социальных сетях. За участие в программе массовке не платят. Сама запись не займет больше часа, но вместе с координацией съемочного дня для зрителя может занять около трех часов.

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«Разборные» студии и дресс-код для массовки

Много интересного можно увидеть в коридорах телецентра – здесь и складские помещения для реквизита, и сам реквизит, и транспортно-грузовые машины. С помощью электрокаров вывозят машину на «Поле чудес» и крупных животных, например, тигра в шоу «Вечерний Ургант» или лошадь на «Давай поженимся».

Помимо «Урганта», постоянные студии собраны для программ «Жить здорово», «Время покажет», «Новости», «Доброе утро» и субботнего шоу «Сегодня вечером».

Остальные проекты снимают во временных студиях. Например, одну из самых долгоиграющих передач на российском ТВ - «Поле чудес» - снимают раз в месяц по четыре программы за раз. Студию специально собирают, а монтаж декораций занимает около двух дней.

Быстрее всего собирается студия для записи программы «Познер». Ее монтируют за три часа, а съемка проходит около часа. В студии Владимир Познер со спикером сидят посередине.

Программа «Сегодня вечером» снимается там, где долгое время Андрей Малахов вел «Пусть говорят».

Максим Галкин и Юлия Меньшова работают тут в разном графике, так как студия постоянная – снимают программу либо блоками, либо раз в неделю по шесть-семь часов.

Массовке на программе платят около 800 рублей за съемочный день, но требования строгие – приходить на эфир нужно нарядными и с украшениями.

Обычно дресс-код и цвета одежды проверяются модераторами.

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Первые ряды – для больных

Самая яркая постоянная студия в телецентре – у программы «Жить здорово!» Елены Малышевой. На входе вас встречают таблички: «половые инфекции» и «цистит». Вероятно, их не убрали с прошлых выпусков. Снимают программу сразу по пять выпусков с пятницы по воскресенье, потом – две недели перерыва на придумывание новых сюжетов.

Здесь можно увидеть пластиковые ногу, сердце и даже голову в разрезе, медицинскую технику с настоящей бормашиной и рентген-аппаратом, а также зону «кухни».

На съемках «Жить здорово!» зрители активные. Они задают вопросы согласно сценарию. Это можно увидеть по надписям на стульях – вопрос 1, вопрос 2 и пр. Есть еще интересные надписи вроде «жен.брюки». Это значит, что на стуле должна сидеть дама в брюках.

Первый ряд зала «Жить здорово!» занимают зрители, у которых болезни на тему программы.

У них есть специальные планшеты и они могут голосовать. Снимают программу без дублей, поэтому если кто-то сказал что-то лишнее, то его просто вырежут при монтаже.

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Куда свозят подарки Якубовича

Один из популярных вопросов на экскурсии, где же хранятся подарки из «Поля чудес». Долгое время музей «Поля чудес» был на ВДНХ, но во время реконструкции экспонаты переехали в телецентр и хранятся в коллекторах. Недавно выставка экспонатов музея «Поле чудес» открылась на первом этаже АСК-3. Здесь можно увидеть самые безумные подарки игроков за всю историю игры.

В телецентре есть и свой музей, где собрана коллекция теле- и радиооборудования. Здесь можно увидеть камеры советского времени, световые приборы 70-х, микрофоны, в которые говорили Левитан и Сталин, а также первые телевизоры – «КВН», «Ленинград» и пр. Оборудованием из музея иногда пользуются киношники для воссоздания атмосферы советского времени.

Студия знаменитой программы «Спокойной ночи, малыши!», которая в этом году отмечает 55-летие, в телецентре «Останкино» выглядит как музей. Здесь можно увидеть несколько версий Хрюши, Степаши и Каркуши.

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