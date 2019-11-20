РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 ноя. В Подольске прошел семинар по скандинавской ходьбе для судей из муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в нем приняло участие 120 человек, говорится в сообщении министерства физической культуры и спорта Московской области.

«18 ноября в Подольске состоялся семинар «Методика подготовки лиц старших возрастных ступеней к выполнению норматива ГТО по скандинавской ходьбе на 3 километра и организации судейства» для судей из муниципальных центров тестирования ГТО. В мероприятии приняли участие 120 человек. Главным спикером выступил руководитель департамента развития ассоциации скандинавской ходьбы Алексей Мамонтов», – говорится в сообщении.

В ходе семинара рассмотрели ГТО как программу физического воспитания населения, историю скандинавской ходьбы, ее место в структуре ГТО, а также изучили критерии оценки выполнения нормативов.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, что Подмосковье является одним из лидеров по внедрению комплекса «Готов к труду и обороне» в России.

«За 2019 год в регионе участники заслужили более 40 тысяч знаков отличия, из которых около 15 тысяч – золотые. Мероприятия, посвященные ГТО, регулярно проводятся в Московской области. Их основная задача – повысить уровень физической подготовки и вовлечь как можно большее количество людей в занятия спортом. Поэтому также важно организовывать образовательные семинары для судей муниципальных центров тестирований, чтобы определить ключевые критерии оценки и улучшить качество судейства», – отметил Терюшков.