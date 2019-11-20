РИАМО (БАЛАШИХА) – 20 ноя. Более 10 жительниц Балашихи в среду получили сертификаты об окончании четвертого курса «Школы оптимального здоровья», организованной городской общественной палатой, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Проект «Школа оптимального здоровья» проводится в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Группа четвертого курса «Школы оптимального здоровья» состояла из 13 слушательниц.

«Сегодня (20 ноября – ред.) состоялся выпуск четвертого курса «Школы оптимального здоровья» в рамках программы «Активное долголетие». Мы торжественно вручили сертификаты 13 нашим слушательницам, которые выходили сегодня с улыбкой и благодарностью», – сказала председатель общественной палаты Елена Жарова.

Спикеры на занятиях рассказали женщинам о здоровом питании, поддержании организма в тонусе. Участницы прошли обследование в Центре здоровья Балашихинской областной больницы, позанимались с фитнес-тренером, косметологом, приняли участие в мастер-классе по приготовлению блюд.

Самое главное – все участницы после прохождения курса почувствовали вторую молодость и желание жить дальше.

«Этот оптимизм, ощущение, что ты нужен, интересен, придали каждой участнице сил и уверенности в завтрашнем дне. Школа себя зарекомендовала как востребованный проект, который делает людей счастливее», – отметила Жарова.

Она вместе с депутатом Мособлдумы Николаем Черкасовым вручила сертификаты об окончании школы и памятные подарки.

По словам Черкасова, трудно переоценить ту серьезнейшую работу, которая проводится в рамках программы «Активное долголетие» и которая стала востребована горожанами.

«Будем стараться вовлекать как можно больше жителей Балашихи для участия в этой программе, главная задача которой – не только научить вести здоровый образ жизни, а дать возможность людям «серебряного возраста» обрести друзей, не чувствовать себя одинокими и найти новый смысл жизни», – подчеркнул депутат.

Первый курс «Школы оптимального здоровья» стартовал в Балашихе в июне текущего года. За это время сертификаты вручили 48 слушательницам. В декабре планируют организовать встречу выпускников прошедших курсов.

Для записи на очередной курс необходимо позвонить в общественную палату городского округа по телефону: 8(495)525-42-89.