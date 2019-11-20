РИАМО - 20 ноя. Летный директор авиацентра «Воскресенск» провел экскурсию для юных участников клуба «АГАТ-Взлет» в Воскресенске, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Подростки с интересом слушали и задавали самые разные вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы», - говорится в сообщении.

Руководителем Авиаклуба «АГАТ-Взлет» является Андрей Кузьмин. Экскурсию с ребятами клуба провел летный директор авиацентра Михаил Ушаков.

Авиацентр «Воскресенск» приглашает на экскурсии и ознакомительные полеты всех желающих.

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