РИАМО - 20 ноя. Летный директор авиацентра «Воскресенск» провел экскурсию для юных участников клуба «АГАТ-Взлет» в Воскресенске, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.
«Подростки с интересом слушали и задавали самые разные вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы», - говорится в сообщении.
Руководителем Авиаклуба «АГАТ-Взлет» является Андрей Кузьмин. Экскурсию с ребятами клуба провел летный директор авиацентра Михаил Ушаков.
Авиацентр «Воскресенск» приглашает на экскурсии и ознакомительные полеты всех желающих.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии